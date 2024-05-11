'Kuzey Işıkları' dünyanın dört bir yanından görüldü
Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'nin Trabzon kenti de dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin çeşitli yerlerinde gözlemlendi
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, 'Jeomanyetik Fırtına'ya neden oldu.
(ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesi)
NOAA ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nin açıklamalarında, "Şiddetli (G4) bir jeomanyetik fırtınanın muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi ve hafta sonu devam etmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadesine yer verildi.
Bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurguladı.
(Trabzon'un Ortahisar ilçesi)
Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının 'Bölge 3664' olarak adlandırılan 'büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi' olduğu ve dünyanın 16 katı büyüklüğünde yer kapladığı belirlendi.
NOAA'nın açıklamasında, fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, 'yaygın voltaj kontrolü' sorunlarının ortaya çıkabileceği' ve 'yörüngelerdeki uydularda sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının' yaşanabileceği kaydedildi.
(Trabzon'un Ortahisar ilçesi)
Öte yandan Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de gözlemlenebildi.
İşte Türkiye ve Kuzey Yarımküre'deki çeşitli ülkelerden görüntüler...
(Trabzon'un Ortahisar ilçesi)
(ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesi)
(ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesi)
(ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesi)
(ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice Bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice bölgesi)
(Slovakya'nın Kosice bölgesi)
(Hollanda'nın Eindhoven kenti)
(Hollanda'nın Eindhoven kenti)
(Hollanda'nın Eindhoven kenti)
(Hollanda'nın Eindhoven kenti)
(Hollanda'nın Eindhoven kenti)
(Hollanda'nın Eindhoven kenti)
(Hollanda'nın Eindhoven kenti)
(Danimarka'nın Liseleje kenti)
(Danimarka'nın Liseleje kenti)
(Danimarka'nın Liseleje kenti)
(Danimarka'nın Liseleje kenti)
(Ukrayna'nın Donetsk bölgesi)
(Ukrayna'nın Donetsk bölgesi)
(Çekya'nın Ostrava kenti)
(Çekya'nın Ostrava kenti)
(Çekya'nın Ostrava kenti)
(Almanya'nın Freiburg kenti)
(Almanya'nın Freiburg kenti)
(ABD'nin Missouri eyaleti)
(ABD'nin Minnesota eyaleti)