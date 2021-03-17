Kuzey Işıkları'nın muazzam dansı kamerada

DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaletindeki Bartlett Cove Körfezi kıyısında bulunan Glacier Bay National Park, Kuzey Işıkları'nın büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı.

DHA'nın haberine göre ulusal park yetkilileri, "Kuzey Işıkları 12 Mart gecesi açık hava sayesinde gökyüzümüzü renklendirdi" dedi.

NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey ışıklarının bir diğer ismi Kutup Işıkları olarak biliniyor.

Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülüyor.

İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net izlendiği ülkelerdir.