Kuzey Kore duyurdu: Yetim çocuklar madenlerde gönüllü çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde ‘gönüllü çalıştığını’ duyurdu

Kuzey Kore’nin devlet ajansı KCNA, yetim çocukların devlet tarafından işletilen madenler ve çiftliklerde gönüllü çalıştığını duyurdu. Ajans “gençliklerinin zirvesinde, bilgelik ve cesaret dolu” yüzlerce çocuğun devlet için para almadan çalıştığını aktardı.

Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde ‘gönüllü çalıştığını’ duyurdu
Kuzey Kore duyurdu: Yetim çocuklar madenlerde gönüllü çalışıyor
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE
Çocukların Minju Chosun
Çocukların "gönüllü çalışmasını" kutlamak için yapılan seremoninin fotoğrafları devlet medyası tarafından paylaşıldı

Kuzey Kore'nin devlet ajansı KCNA, yetim çocukların devlet tarafından işletilen madenler ve çiftliklerde gönüllü çalıştığını duyurdu.

Ajans "gençliklerinin zirvesinde, bilgelik ve cesaret dolu" yüzlerce çocuğun devlet için para almadan çalıştığını aktardı.

Çocukların yaşları belirtilmese fotoğraflardakilerin 13-19 yaş grubunda olduğu görülüyor.

İnsan hakları örgütleri Kuzey Kore'yi uzun zamandır çocukları zorla çalıştırmakla suçluyor.

BBC Şubat ayında Güney Koreli savaş esirlerinin kömür madenlerinde köleliğe zorlandığına dair iddiaları haberleştirmişti.

Kuzey Kore ise iddiaları reddediyor.

Devlet Başkanı Kim Jong-un Nisan ayında yaptığı bir konuşmada halka, yaklaşmakta olan zor zamanlar için hazırlık yapmasını söyledi. Sorunların böylesine açıkça kabul edilmesi Kuzey Kore'de nadiren görülen bir durum.

Kuzey Kore'nin pandemiyle birlikte sınırlarını kapatması, ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlayan ticaret ortağı Çin'le ticareti azalttı.

Devlet medyasında geçen hafta boyunca yayınlanan başka haberlerde de "gönüllülerin" ağır işlerde başlaması övülüyordu.

Bugün KCNA'da yer alan haberde fabrikalar, tarlalar ve ormanlarda çalışmak için 700 yetimin gönüllü olduğu aktarıldı.

Ajans Perşembe günkü haberinde de "Onlarca yetim çocuk Çonnae Bölgesi Kömür Madenciliği Kompleksi'ne akın ederek, Parti'nin onlara göstermiş olduğu şefkatten kaynaklanan minnet borçlarının milyonda birini geri ödeyebilmeye dair yeminlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020'de hazırladığı bir raporda Kuzey Kore'yi "en kötü çocuk işçiliği uygulamalarını hayata geçirmekle" suçlamıştı.

Raporda çocukların ana yollarda kar temizlemek veya fabrikalarda üretimi artırmak gibi zorlu işlerde çalıştırıldığı aktarılmıştı.

ABD'ye göre en genci 16-17 yaşında olan bazı gruplar da köprü yapımı gibi projelerde 10 yıl çalışmaya zorlanıyor. Bu gençlerde zorla çalıştırmadan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik incinmeler, yetersiz beslenme, yorgunluk ve gelişim eksiklikleri görülüyor.

Kuzey Kore, nükleer silah programı nedeniyle yıllardır uluslararası yaptırımlar altında. Bu durum ülke ekonomisinin gelişmesinin önünde büyük bir engel yaratıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanada'da okulda toplu mezar şoku! 215 çocuğun ceset kalıntıları... - Haberler
BBCKanada'da okulda toplu mezar şoku!
İTİRAF! Son dakika: Almanya sömürgecilik döneminde Namibya'da yaptığı katliamları 'soykırım' olarak tanıdı
BBCAlmanya'dan Namibya'da soykırım itirafı
Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir
BBC"Ünlü roman 1984, 2024'te gerçek olabilir"
Dünya küresel ısınma eşiği olan 1.5C dereceye 'gelecek beş yıl içinde ulaşabilir'
BBCDünya küresel ısınma eşiği olan 1.5C dereceye ...
Covid: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock pandemide yalan söylediği iddiasını reddetti, 'Hep dürüst oldum' dedi
BBCCovid: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock pandemide ...
Covid: Biden ABD istihbaratından koronavirüsün kökeniyle ilgili yeni rapor istedi, Çin tepki gösterdi
BBCCovid: Biden ABD istihbaratından koronavirüsün ...
SON DAKİKA: Rusya hayvanlara Covid aşısı uygulamaya başlıyor - Haberler
BBCRusya hayvanlara Covid aşısı uygulamaya başlıyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı
BBCBelarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Yolcu uçağını ...
SON DAKİKA: Gazze'de çocuklar hangi koşullar altında büyüyor? - Haberler
BBCGazze'de çocuklar hangi koşullar altında büyüyor?
Belarus 'muhalif gazeteciyi gözaltına almak için' yolcu uçağına Minsk'e zorunlu iniş yaptırdı
BBCBelarus 'muhalif gazeteciyi gözaltına almak için' ...