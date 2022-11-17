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KYK burs başvurusu için son gün! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurusu ve öğrenim kredisi başvuruları 17 Kasım Perşembe günü saat 23:56'da sona eriyor. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvurularını, e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte, KYK burs başvuru ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ilişkin merak edilenler...

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  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yıllık 1 milyon 500 bin öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilere destek sağlayacak. Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler KYK burs başvurularını 17 Kasım Perşembe gününün sonuna kadar gerçekleştirebilecekler. e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirenlerin gözü "KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, GSB ile KYK burs başvuru ekranı, ücreti ve sonuçları hakkında merak edilen detaylar...
  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK BURS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından;

    "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.

    17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerini kullanarak başvuruların başladığını duyurdu.

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  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredi başvuruları  e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

    GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

    Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor.

    Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

    Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi], anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

    Başvuru işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve GSBdestek Twitter hesabı üzerinden bilgi alabilecek.

    E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım günü başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından değerlendirilmeye başlanılacak. 

    Öğrencilerin ailevi durumları, maddi gelirleri 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilecek.
  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    - Lisans öğrencileri 850 lira

    - Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    - Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI 

    - Ön lisans öğrencileri, 

    - Lisans öğrencileri, 

    - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 

    - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 

    - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

    KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

    - Ön lisans öğrencileri,

    - Lisans öğrencileri

    - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

    - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

    - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler
  • KYK burs başvurusu için son gün! GSB 2022-2023 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ NELER?

    - Başarısız olması,

    - Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

    - Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

    - Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

    - Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

    - Öğretim kurumunun kapatılması,

    - Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

    - Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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