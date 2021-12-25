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Haberler Gündem KYK bursları ne zaman yatacak? GSB 2021 KYK burs tarihi belli mi?
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KYK bursları ne zaman yatacak? GSB'den açıklama... 2021 KYK burs ödeme tarihi belli mi?

KYK bursları için geri sayım sürüyor. Üniversite öğrencileri, TC kimlik numaralarının son hanesine göre KYK burs ve kredilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirttiği tarihte e-devlet sisteminden sorgulayabilecek. Peki KYK bursları ne zaman yatacak? 2021 KYK burs ödeme tarihi belli mi? İşte GSB'nin açıklaması...

KYK bursları ne zaman yatacak? GSB 2021 KYK burs tarihi belli mi?
Gözler KYK burs ödemelerinde...
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KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular cevap buluyor. Üniversiteyi kazanan milyonlarca öğrenci burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk ödemelerini alacak. Peki 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, KYK kredi burs ödeme tarihleri...

2021 KYK KREDİ BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2021-2022

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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