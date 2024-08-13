2024-2025 KYK yurt başvuru tarihleri: KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alınan yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından duyurulacak. KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen tarihler doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor. Peki, "KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2024-2025 KYK yurt başvuru tarihleri...
KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS tercih sonuçları 13 Ağustos itibarıyla ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti. İşte 2024-2025 dönemi KYK yurt başvuru takvimi...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.