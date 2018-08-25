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KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2018 KYK yurt kayıtları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvurusu için bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih işlemlerini yapan öğrenciler kayıt yaptıracakları üniversitelere yakın KYK yurtlarında barınmak için başvurularını gerçekleştirecek. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

25.08.2018 - 11:26 | Güncelleme:

KYK yurt başvuru tarihi belli oldu. Binlerce öğrenci üniversite kayıt işlemlerinin ardından KYK yurtlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. KYK yurt kayıtlarının yanı sıra burs başvuru tarihi de merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? İşte 2018 KYK yurt ve burs başvuru hakkında merak edilenler...

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, 2018 KYK yurt kayıt tarihi hakkında açıklama yaptı. Aksu, KYK yurt kayıtları hakkında yaptığı açıklamada, yurt müracaatlarının 3 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

KYK burs başvuru işlemlerinin ise ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Aksu'nun KYK yurt kayıtları hakkında yaptığı açıklama;

"Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz."

"YURTLARIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİNE GÖRE KURGULANIYOR"

"Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz." diyen Sinan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir barınma imkânı sunuyoruz. Hizmet etmek bizim için bir mutluluk. Üniversitelerle ve devlet kurumlarıyla ortak çalışmalarımız devam edecek. Yurt konusunda, Türkiye'de yurda girmek için tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye'de yurt problemi ortadan kalkacak. Bu da kısa zamanda sonuçlanacak. 670 bin yatak kapasitesiyle dünyada sayılıyızdır. Çoğu yerde yoktur."

Aksu, üniversite öğrencilerini askeri bir disiplinle yönetmediklerine dikkati çekerek, "Kurallar ve kaideler bütünüyle yönetiyoruz. Yurtlarımız, öğrencilerimizin eğitimine göre kurgulanmış. Bunları toplayınca öğrencinin eğitime ve okumaya odaklanmaktan başka bir problemi kalmıyor." değerlendirmesini yaptı.

KYK YURT İŞLEMLERİ E-DEVLET'TE

Milyonlarca öğrenciye burs/kredi hizmeti sunan, binlerce gence bünyesindeki yurtlarda ev sahipliği yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; gençlere daha kolay ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yurt ve burs/kredi ile ilgili başvuru, onay ve iptal işlemlerini e-Devlet’e taşıdı.

Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet kalitesini her geçen gün artıran KYK, başvuru döneminde yurt ve burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden almakla birlikte yıl içerisinde de burs/kredi nakil, iptal ve erteleme işlemlerini dilekçe gerekmeksizin online olarak almaya devam ediyor. 

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