Kylian Mbappe arkadaşlarıyla Paris gecelerinde

La Liga takımlarından Real Madrid ve Fransa milli futbol takımında forma giyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Paris'te arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

Bir restoranda akşam yemeği yiyen 26 yaşındaki sporcunun masasında iki gizemli kadın da dikkat çekti. Kadınlardan birinin Kylian Mbappe'nin kız arkadaşı olabileceği düşünüldü.

Kylian Mbappe, cumartesi eğlencesini akşam 9'dan gece yarısı saat 1'e kadar sürdürdü.

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Dünyanın en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Kylian Mbappe, önceki takımı Paris Saint-Germain'de 4 kez Ligue 1 ve üç kez Coupe de France şampiyonluğu yaşadı, 217 gol atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Kylian Mbappe, Fransa için uluslararası düzeyde ilk maçına 2017'de 18 yaşındayken çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, bir Dünya Kupası'nda gol atan en genç Fransız futbolcu olarak tarihe geçti.