Lahana Turşusu Tarifi, Nasıl Yapılır?
Lahana turşusu kışın sevilerek tüketilen bir turşu çeşididir hem hafif olması hem de sağlıklı olması açısından fazla tüketilir. Yapımı da kolay bir uygulamadır. Denemelisiniz!
Lahana Turşu Tarifi Malzemeleri:
- 1 büyük lahana
- 1 litre üzüm sirkesi
- Bir baş sarımsak
- Su ve tuz
Lahana Turşu Tarifi Hazırlanması:
- Lahanalar bir gece önceden dış yaprakları soyulur ve göbeği çıkarılarak parçalara bölünür.
- Çok küçültülmemelidir.
- Büyük bir tepsi içerisinde lahanalar tuz ile bir güzel ovalanır.
- Üzerine küçük bir tepsi kapatılarak ağırlık konur ve bekletilir.
- Sabahında sarımsakları soyup hazırlamak gerekir sirkeyi turşu yapılacak kavanoza konur içerisine sarımsaklar atılır, üzerine lahanalar yerleştirilir.
- Yukarı çıkmaması için ağırlık konur.
- Üzerini bastıracak kadar su ilave edilir.
- Kapağı kapatılır 10 gün sonra turşu hazır olur.
- Daha çabuk olması için önceden lahanalar haşlanabilir.
- Afiyet olsun!
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