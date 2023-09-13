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        Haberler Gündem Trafik Karaman'da yolcu minibüsünün lastiği patladı: 1 ölü, 11 yaralı

        Karaman'da yolcu minibüsünün lastiği patladı: 1 ölü, 11 yaralı

        Karaman'da yolcu taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada yolculardan Nadir Baycan yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 11 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:20
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        Karaman'da, Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

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        Kaza, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

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        Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Mehmet Günarslan yönetimindeki minibüs, arka sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

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        Kazada yolculardan Nadir Baycan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Günarslan ve 10 yolcu da yaralandı.

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        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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