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Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández yaptı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

Haaretz'den Jonathan Lis, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Honduraslı mevkidaşı Lisandro Rosales'in sağlık, tarım, su yönetimi, eğitim, bilgi paylaşımı, kalkınma ve yenilikle ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını aktardı.