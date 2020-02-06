LAZANYA KAÇ KALORİDİR?

Bir dilim kıymalı lazanya 413 kaloridir. 1 dilim sebzeli diyet lazanya ise 220 kalori içermektedir.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler:

1/2 paket lazanya (yaprak hamur)

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet havuç

400 gram orta yağlı kıyma

2 diş ezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Başemel sos malzemeleri:

2 Yemek kaşığı un

2 Yemek kaşığı tereyağı

2 Su bardağı süt

Tuz

Lazanya nasıl yapılır?

Yağı geniş bir tavaya koyup ısıtalım. Küp küp doğranmış soğanları ve sarımsakları beraberce kavuralım. Soğanların rengi hafif değişince üzerine kıymayı koyup kavurmaya devam edin. Kıyma piştikten sonra üzerine rendelenmiş domatesi döküp karıştırın. Baharatları ve tuzu da ekleyip, 3-4 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Beşamel sosu hazırlamak için de; Tencereye yağı ve unu koyduktan sonra kavurun. Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Beşamel sosunu kalıbın altını hafifçe kapatacak şekilde dökün. Lazanya yapraklarını tek sıra halinde dizin. Sırasıyla; kıymalı harcı ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın. Beşamel sosun kalanını üzerine döküp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üstü pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp, kalan kaşar peyniri rendesini de koyup kaşar peyniri kızarana kadar yeniden pişirin ve 10 dakika dışarıda bekletin. Dilimleyip ılık bir şekilde servis edin. Afiyet olsun...