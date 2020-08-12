İtalyan mutfağının favori yemeklerinden biri olan lazanya ülkemizdeki mutfaklarda da oldukça sık yapılıyor. Peki lazanya nasıl yapılır? Nefis kıymalı lazanya tarifi için yazımıza göz atmanızda fayda var...

LAZANYA KAÇ KALORİDİR?

Bir dilim kıymalı lazanya 413 kaloridir. 1 dilim sebzeli diyet lazanya ise 220 kalori içermektedir.

LAZANYA HAMURU NASIL YAPILIR?

Lazanya Hamuru Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı un

2 yumurta

Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım yemek kaşığı su

Tuz

Unu derin bir kaba alın. Ortasını açıp tuz, yumurtalar ve zeytinyağını ekleyip yoğurun. Hamur toparlanmıyorsa 1-2 yemek kaşığı su ekleyip yoğurmaya devam edin. 5-6 dakika iyice yoğurun. Üzerini kapatıp 30 dakika dinlendirin. Makarna açma makineniz var ise hamurunuzu önce 1 numarada açın. Daha sonra sırayla 4-5 numaralarda da 1-2 kere açın. Son olarak en ince, yani 8 numara ile açıp inceltin ve lazanya yaprakları elde edin. Makineniz yok ise hamuru üzerine un serperek merdane yardımıyla açın. Yufka kalınlığında açıp istediğiniz büyüklüklerde kesin. Tencerede bol su kaynatın. Kaynayan suda lazanya yapraklarını 1-2 dakika haşlayıp süzgeç yardımıyla tabağa alın.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler:

1/2 paket lazanya (yaprak hamur)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet havuç

400 gram orta yağlı kıyma

2 diş ezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet rendelenmiş domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Başemel sos malzemeleri:

2 Yemek kaşığı un

2 Yemek kaşığı tereyağı

2 Su bardağı süt

Tuz

Lazanya nasıl yapılır?

Yağı geniş bir tavaya koyup ısıtalım. Küp küp doğranmış soğanları ve sarımsakları beraberce kavuralım. Soğanların rengi hafif değişince üzerine kıymayı koyup kavurmaya devam edin. Kıyma piştikten sonra üzerine rendelenmiş domatesi döküp karıştırın. Baharatları ve tuzu da ekleyip, 3-4 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Beşamel sosu hazırlamak için de; Tencereye yağı ve unu koyduktan sonra kavurun. Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Beşamel sosunu kalıbın altını hafifçe kapatacak şekilde dökün. Lazanya yapraklarını tek sıra halinde dizin. Sırasıyla; kıymalı harcı ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın. Beşamel sosun kalanını üzerine döküp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üstü pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp, kalan kaşar peyniri rendesini de koyup kaşar peyniri kızarana kadar yeniden pişirin ve 10 dakika dışarıda bekletin. Dilimleyip ılık bir şekilde servis edin. Afiyet olsun...