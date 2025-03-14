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        Haberler Objektife Takılanlar Leman Sam: Tipik bir anneanne değilim - Magazin haberleri

        Leman Sam: Tipik bir anneanne değilim

        Şehnaz Sam ve Şevval Sam adında iki kızı bulunan Leman Sam, torunlarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sam; "Ben tipik bir anneanne olmadığım için çocuklarıma 'Bana gelmiş, gelmemiş' diye hesap sormam. Birbirimizi severiz, yan yana geldiğimizde çok güzel zaman geçiririz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:23
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        "Tipik bir anneanne değilim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Leman Sam, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, Ramazan ayı boyunca konserlerine ara verdiği ancak sonrasında yoğun bir konser takvimi olacağını söyledi.

        Leman Sam, torunu Taro Emir Tekin'in nerede olduğu sorulması üzerine; "Annesiyle Londra'dan yeni geldi" yanıtını verdi.

        "ÇOCUKLARIMA HESAP SORMAM"

        Torunu Taro'nun kendisini ne sıklıkla aradığı ve ihmal edip - etmediği sorulması üzerine; "Hayır, benim iki torunum var. İkisi de çok tatlı. Ben tipik bir anneanne olmadığım için çocuklarıma 'Bana gelmiş, gelmemiş' diye hesap sormam. Birbirimizi severiz, yan yana geldiğimizde çok güzel zaman geçiririz. Biz iyi bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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