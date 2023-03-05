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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı yatırımcı JHo Low ile ilişkisi sebebiyle FBI tarafından sorgulandı

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  • Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese ile 'Killers of the Flower Moon' adlı filmde izleyiciyle yeniden bir araya gelmeye hazırlanan oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı kaçak yatırımcı JHo Low ile bağlantılı olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü FBI'ya ifade verdi.
  • Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi - Magazin haberleri

    Hakkında arama emri olan yatırımcı ile ilgili sorguya çekilen Leonardo DiCaprio, Bloomberg'in haberine göre 2018 yılında da yetkililer tarafından sorgulanmıştı. JHo Low, yaklaşık 4.5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanıyor.
  • Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi - Magazin haberleri

    BİRLİKTE İŞ YAPTILAR

    The Guardian'ın haberi göre; Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, JHo Low ile 2010'da bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre DiCaprio, "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık" dedi. İkilinin 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve oyuncunun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili, ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.
  • Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi - Magazin haberleri

    YATIRIMCI OYUNCUYA LÜKS HEDİYELER SUNDU

    Öte yandan JHo Low'un, Leonardo DiCaprio'nun rol aldığı Oscar ödüllü 'Para Avcısı' filmini finanse ettiği ve oyuncuya aralarında Marlon Brandon'a ait 600 bin dolarlık Oscar heykeli ve 9 milyon dolarlık Jean-Michel Basquiat tablosu olduğu lüks hediyeler verdiği biliniyor.
  • Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi - Magazin haberleri

    New York Times, 2018'de Leonardo DiCaprio'nun bu hediyeleri yetkililere temsil ettiğini bildirmişti.
  • Leonardo DiCaprio, FBI tarafından sorguya çekildi - Magazin haberleri

    Bloomberg'in haberine göre realite şov yıldızı Kim Kardashian da FBI tarafından sorgulandı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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