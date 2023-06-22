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Lezzetli akıtma tarifi: Mayalı akıtma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kahvaltı sofralarının aranılan lezzetleri arasında yer olan akıtma mayalı olarak da yapılabilir. Akıtma tarifine maya eklenerek yapıldığında daha puf puf bir hamur elde edersiniz. Mayalı akıtma özellikle domates, peynir, reçel gibi tatlarla birlikte tüketildiğinde lezzetine lezzet katarak kahvaltı masalarınızın şenlenmesini sağlar. Sizin için derlediğimiz mayalı akıtma tarifi ile siz de kahvaltıya, pikniğe, öğle yemeğine mayalı akıtmayı kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Lezzetli Akıtma Tarifi: Mayalı Akıtma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Akıtma yöreden yöreye farklı isimlerle anılır. İç Anadolu, Karadeniz, Trakya, Ege gibi ülkemizin dört bir yanında bu lezzet bilinir ve yapılır. Fakat bazı lezzetlerin tarifleri yöreden yöreye göre farklılık gösterir. Mayalı akıtma da bunlardan biridir. Kimi yörelerde akıtma içerisine iç harç hazırlanıp koyulurken kimi yörelerde de sade olarak tüketilir. Akıtma yapılışı birbirinden farklılık gösterse de hepsinde de damak şenlendiren bir lezzet mevcuttur.

Krep hamuruna benzeyen akıtma tarifine krepten farklı olarak mayalandırma işlemi yapılır. Akıtma yapımı sırasında kullanılan sıvı malzemelerin ılık olması önemli bir noktadır. Özellikle su ve sütün ılık olarak eklenmesi gerekir. Akıtma yapmak istiyor fakat süt ürünü tüketemiyorsanız inek sütü yerine bitkisel bazlı sütler veya su kullanabilirsiniz. Eğer kalabalık bir misafir grubuna akıtma yapacak iseniz sizin için derlediğimiz tarifte yer alan malzemelerin oranını iki katına çıkarabilirsiniz.

Mayalı akıtma kahvaltı masalarının sevilen tatlarından biridir. Özellikle kalabalık aile kahvaltılarında akıtma tarifi sıklıkla yapılır. Çocuklarında severek tükettiği bu lezzet içerisine kaşar peyniri koyarak da tüketilebilir. Yeni pişmiş mayalı akıtmanın üstüne kaşar peyniri koyup rulo şeklinde sardığınızda içinde bulunan kaşar peyniri eriyerek güzel bir tat meydana çıkar. Çocuklar mayalı akıtmayı çikolata sürüp yemeyi tercih ederken yetişkinler ise domates, peynir eşliğinde yemeyi daha çok sevmektedir.

Mayalı akıtma yaparken tavanızın yanmaz, yapışmaz teflon tava olmasına dikkat edelim. Özellikle tavanın yapışmayan özellikte olması önemlidir. Eğer yaptığınız akıtmalar fazla geldiyse isterseniz buzluğa koyarak daha sonra tüketebilirsiniz. Dondurucuda muhafaza ettiğiniz mayalı akıtmayı dondurucudan çıkarıp ısıtarak tüketmek mümkün. Mayalı akıtma yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri akıtmayı tavaya çok ince dökmemektir. Mayalı akıtma yağsız tavada pişirilir fakat siz dilerseniz tavanıza çok az sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız mayalı akıtma tarifleri ile ailenize ve misafirlerinize güzel bir kahvaltı şöleni yaşatabilirsiniz.

  • Kaç kişilik:4 kişilik
  • Hazırlama süresi: 45 dakika
  • Pişirme süresi:10 dakika
  • Kalori: 1 porsiyon 311 kalori

Akıtma Malzemeleri

  • 2 su bardağı ılık su (1 su bardağı 200 ml)
  • 2 su bardağı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı instant maya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2,5 su bardağı un (unu kontrollü ekleyelim)

Mayalı Akıtma Nasıl Yapılır?

  • Mayalı akıtma yapımına karıştırma kabınıza ılık süt, ılık su, maya ve toz şekeri ekleyerek başlayalım.
  • Eklediğimiz malzemeleri güzelce karıştıralım.
  • Ardından tuzu ve 2,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. (Unun markasına göre aldığı miktar değişebilir.)
  • Un ve tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş çırpma işlemine başlayalım.
  • Harcımız kek hamuru kıvamına geldiğinde üzerini streç film ile kapatalım.
  • Hazırladığımız akıtma harcını 45 dakika mayalanması için bekletelim.
  • Mayalanması tamamlanan hamur harcından kepçe yardımıyla alalım.
  • Yanmaz, yapışmaz tavamıza kepçemizdeki harcı dökelim.
  • Akıtmanın her iki tarafını da göz göz olana kadar pişirelim.
  • Bir taraf göz göz olduğunda diğer tarafı çevirerek pişirme işlemine devam edelim.
  • Pişirdiğimiz akıtmaları servis tabağına alalım.
  • Sıcak olarak servis edelim.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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