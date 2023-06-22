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Sütsüz beşamel sos tarifi: Sütsüz beşamel sos nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Temel mutfak soslarının arasında yer alan Beşamel sos Fransa’dan doğmuştur. Lazanya, tavuk gibi birçok yemeğin üzerine dökülerek servis edilir. Beşamel sos yapımı sırasında süt kullanılır. Süt kullanmak istemeyen veya sağlık sorunları sebebiyle süt tüketemeyen kişiler için sütsüz beşamel sos tarifi bulunur. Sütsüz beşamel sos malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır, yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar neler bir bakalım.

Sütsüz Beşamel Sos Tarifi: Sütsüz Beşamel Sos Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Fransa’dan ortaya çıkan beşamel sos Fransa dışında da dünyaya yayılan bir sos olarak karşımıza çıkar. Beşamel sosun diğer adı beyaz sos olarak bilinir. Fransız mutfağının temel soslarından biri olan beşamel sosun orijinal adı Sauce Béchamel’dir. Farklı kaynaklara bakıldığında beşamel sosun İtalya’dan ortaya çıktığına rastlanılmaktadır. Beşamel sosun temel malzemeleri un, süt, tereyağı olarak bilinir. Fakat bazı noktalarda beşamel sosu sütsüz yapmak gerekebilir. Eğer süt kullanmadan beşamel sos yapmak isterseniz siz de bu noktada sütsüz beşamel sos yapılışı tarifine bakabilirsiniz.

Beşamel sos hamur işi gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Özellikle lazanya beşamel sosun e çok yakıştığı yiyecekler arasında yer alır. Beşamel soslu biftek bir davet sofrasının en lezzetleri yemekleri arasında yer alır. Siz de davet vermek istediğinizde beşamel soslu biftek yaparak misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Sütsüz beşamel sos yapımı ile uygulayabileceğiniz birbirinden farklı tarif bulunur. Bu tarifler arasında; kabak graten, kabak graten, beşamel soslu tavuk, fırında güveç gibi birbirinden lezzetli tarifler yer alır. Sütsüz beşamel sos ile yapacağınız yemeklerin tadı sütlü beşamel sostan farklı olmamaktadır. Bu konuda endişe etmemelisiniz.

Sütsüz beşamel sos nasıl hazırlanır çok sık sorulan sorular arasında yer alır. Süt tüketemeyen veya evde süt olmadığı için süt yerine ne kullanacağını bilemeyen kişiler su kullanarak beşamel sos hazırlayabilir. Dilerseniz süt yerine badem sütü, yulaf sütü gibi bitkisel sütler de kullanabilirsiniz. Sütsüz beşamel sosunuzu dilediğiniz fırın yemeğine ekleyerek lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Sütsüz beşamel sos tarifine gelin birlikte göz atalım.

  • Kaç kişilik:4 kişilik
  • Hazırlama süresi:5 dakika
  • Pişirme süresi:20 dakika
  • Kalori:104 kalori

Sütsüz Beşamel Sos Malzemeleri

  • 3 su bardağı sıcak su (200 ml su ardağı kullanıldı)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Dilerseniz muskat cevizi rendesi ekleyebilirsiniz

Sütsüz Beşamel Sos Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Sütsüz beşamel sos yapımı için sos tenceremizi ocağa alalım ve altını açalım.
  • Tereyağını veya sıvı yağını sos tenceresine alalım. Eğer Tereyağın baskın tadını sevmiyor iseniz yarı yarıya ölçü ile hem sıvı yağ hem de tereyağı kullanabilirsiniz.
  • Eriyen tereyağının üzerine 3 yemek kaşığı kadar unu ekleyelim.
  • Burada unu güzelce kavurmak önemli. Unumuzun kokusu çıkana kadar iyice kavuralım.
  • Ardından 3 su bardağı suyu unun üzerine ekleyelim. Suyu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim.
  • Unun topaklanma yapmaması için sıcak su kullanmaya dikkat edelim.
  • Suyu eklerken aynı zamanda çırpma teli veya kaşık yardımıyla sosumuzu karıştıralım. (Unun topaklanmasını önlemek açısından unları eze eze kavurmak gerekir.)
  • Beşamel sos güzelce karıştırıldığında pürüzsüz bir kıvam alır. Kıvam alan sosumuzun üzerine tuz ve karabiberi ilave edelim.
  • Dilerseniz muskat cevizi rendesini de sütsüz beşamel sosunuza ekleyebilirsiniz.
  • Kaynama noktasına ulaşan sütsüz beşamel sos yarı akışkan kıvama ulaştığında ocaktan alalım.
  • Sıcak olarak dilediğiniz fırın yemeği üzerine ekleyebilirsiniz. Eğer sütsüz beşamel sosu bekletirseniz üzerinde kabuklanma meydana gelir. Bunu önlemek amacıyla ara ara karıştırabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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