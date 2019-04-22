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Özel ve önemli günlerde yapılan helva yiyeceği için Osmanlı'da "helvahane"ler yaptırılmıştır. Sarayda vazgeçilmez ve sürekli yapılan bir tatlı olan helva, günümüzde de Türk mutfağının önemli tatlıları arasında yer almaktadır. Peki nefis ve pratik helva nasıl yapılır? İşte nefis un helvası tarifi...
UN HELVASI TARİFİ
Malzemeleri
2 su bardağı un
250 gram tereyağı ya da 1 su bardağı sıvı yağ
Şerbeti için;
2 buçuk su bardağı su
1 buçuk su bardağı toz şeker
Nasıl yapılır?
Un helvası tarifine geçmeden önce kullanacağınız tencerenin ısı geçirgenliğinin helva yapımındaki (hızlı yapmak için) etkilediğini söylemeliyiz. Çünkü un helvası uzun kavrulma sonucunda kıvama gelir. Şimdi tarife geçelim; 1 su bardağı sıvı yağ ya da 250 gram tereyağı ile unu derin bir tencereye koyun. Karıştırarak unun renginin değişmesini ve koyulaşmasını izleyin. Bildiğimiz un helvası rengi şerbetten sonra olur. Bu nedenle kavurmada koyu bir kahverengi elde etmemeniz gerekir.Ortalama 40 dakika unu kavurmalısınız. Ayrı bir ocakta şerbeti de yapmalısınız. Su ile şekeri tencereye dökün ve kaynamaya bırakın. Kavrulan una şerbetini dönüp emmesi için bir kaç kez daha çevirin. Kıvam aldığında altını kapatın ve dinlenmeye bırakın. Eğer şerbetle kavrulmuş unun birleşme anına bir türlü karar veremiyorsanız. Küçük bir tabağa kavurduğunuz undan bir yemek kaşığı atıp üstüne 1 yemek kaşığı şerbetten dökün ve testi geçerse şerbeti una ekleyin. Bu püf nokta ile hata yapma olasılığınız kalmıyor. Saatlerce kavurduğunuz için emeğiniz boşa gitmiyor. Soğuyan un helvasını kaşık yardımı ile servis tabağına alabilirsiniz. Ya da derin kaplara basabilir sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
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