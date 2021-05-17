Libya açıklarında yakalanan 650'den fazla sığınmacı zorla geri gönderildi 0:00 / 0:00

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Libya'da Zuvara kentinden 4 lastik botla ayrılan sığınmacılar, Libya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra tıbbi yardımın ve ilk müdahalelerin yapılmasının ardından iki ayrı noktadan karaya çıkarıldı.

Yakalanan sığınmacıların kötü muamelenin hüküm sürdüğü kamplara gönderildiğini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya sözcüsü Tarık Argaz aktardı.

Akdeniz'de gönüllü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları da yaptıkları çağrıda sığınmacılara yönelik geri itme ve gözaltıların son verilmesi için çağrıda bulundu.

ABD'li "Mediterranea İnsanları Kurtarıyor" kuruluşu, AB destekli Libya Sahil Güvenlik görevlilerinin mültecileri zorla geri ittiğini belirterek, "Libya'da yasa dışı geri itme, gözaltı ve işkenceyi durdurun." çağrısında bulundu.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.