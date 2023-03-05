Londra'da binlerce kadın sokaklara indi

Binlerce polisle ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Yankey, "Onu (Carrick) durdurmak için ellerine birçok fırsat geçti ama yapmadılar. O da kadınlara serbestçe tecavüz etmeye devam etti. Carrick'in istisna olmadığını düşünüyorum. Polisin içinde çürük elmalar yok, ağaç çürümüş. Güçlü bir şekilde inanıyorum ki polis bile bu çürüme karşısında şaşırmıştır." diye konuştu.