Tottenham, Ajax'ı deplasmanda mağlup ederek unutulmaz bir zaferle tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. İngiltere'deki ilk maçı 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk 45 dakikayı da 2-0 geride tamamladı.

Fernando Llorente'nin oyuna girmesinin ardından esas bölgesine geçen Lucas Moura, ikinci yarıda oyunun seyrini değiştirdi. 55, 59 ve 90+5'inci dakikada attığı gollerle Tottenham'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Brezilyalı, aynı zamanda takımını tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline de çıkarmış oldu.

Geçen aylarda kullanıma açılan yeni stadının yapımı nedeniyle uzun süredir para harcamayan Tottenham, 2018 yazında maddi gerekçelerle transfer yapmamıştı. Zaman zaman menajer Mauricio Pochettino'nun da eleştiri yöneltti bu durum karşısında Tottenham'ın transfer ettiği son oyuncu, yarı finalde hat-trick yapan Lucas Moura'ydı.

PSG'den ayrılarak 31 Ocak 2018'de kadroya katılan Lucas Moura, Tottenham'ın transfer ettiği son oyuncu unvanını koruyor.