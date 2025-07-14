Luka Modric'in yeni adresi Milan!
13 yılın ardından Real Madrid'den ayrılan Luka Modric, İtalyan devi Milan ile anlaşmaya vardı. 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hırvat orta sahanın 3.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 13 yıl Real Madrid forması giyen ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrasında takımdan ayrılan 39 yaşındaki Luka Modric’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Hırvat futbolcunun gün içinde Milano ekibi için sağlık kontrollerinden geçmesi beklenirken, tecrübeli orta saha oyuncusu, daha sonra kendisi kırmızı-siyahlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
İtalya basınında yer alan haberlere göre 39 yaşındaki Modric’in Milan’dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.