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        Haberler Magazin Lüks tekneler, marina ücretinden kaçıyor

        Lüks tekneler, marina ücretinden kaçıyor

        Bodrum'da lüks ve ultra lüks tekne enflasyonu yaşanıyor. Sahiplerinin, 'Bağlama ücreti vermemek için yatlarını, uzun süreli olarak koylara demirledikleri görülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 08:56 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:05
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        Marina ücretinden kaçıyorlar
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        Bodrum, yaz sezonunun en yoğun günlerini geçiriyor. Türk ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bodrum, bu yıl tekne yoğunluğunun da üst seviyede yaşandığı yıl olarak göze çarpıyor.

        Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi popüler olan koylardaki tekne yoğunluğu dikkat çekiyor. Cennet Koyu’nda ise bekleyen teknelerin sezon başından itibaren aynı yerde durması dikkat çekiyor. Ege'nin en güzel koylarından biri olarak gösterilen Bodrum Cennet Koyu, marina olarak kullanılıyor.

        TEKNELERİN YARISI BOŞ

        Belde halkı, bu yoğunluğun marinalardaki tekne bağlama fiyatları ve masraflarının çok arttığı için yaşandığını düşünüyor. Göltürkbükü Koyu’nda an itibarıyla yaklaşık 500 tekne bekliyor. Bunların yarısından fazlasında ise tatilci bulunmuyor. Tekne kaptanları, işverenleri tarafından deniz üzerinde bekletiliyor.

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        Karaya bağlayan teknelerin 3 ay boyunca hiç yer değiştirmemesi ve alargada bekleyen teknelerin yoğunluğu deniz trafiğini de olumsuz etkiliyor.

        BODRUM BELEDİYE EĞİT. A.Ş (YILLIK BAĞLAMA ÜCRETİ)

        20 m²... 54.688 TL

        40 m²... 109.377 TL

        60 m²... 194.034 TL

        80 m²... 258.712 TL

        100 m²... 323.390 TL

        Maksimum 15 günde bir bulunduğu yerden ayrılması gereken tekneler, aynı yerde 3 ay geçiriyor. Sınırlı sayıdaki atık toplama aracının ihtiyacı karşılayamaması bazı teknelerin sintinelerini (atıklarını) denize boşalttığı ve kirliliğin bu yüzden arttığı da iddialar arasında bulunuyor.

        BÜYÜKŞEHİR LİMAN (YILLIK BAĞLAMA ÜCRETİ)

        20 m²... 78.814 TL

        40 m²... 157.628 TL

        60 m²... 279.422 TL

        80 m²... 372.562 TL

        100 m²... 465.703 TL

        MARİNA MAALİYETLERİ KOYLARI MARİNAYA ÇEVİRDİ

        Göltürkbükü limanında tekne bağlamanın günlük maliyeti su ve elektrik hariç, 10 metreye kadar; bin TL, 20 metreye kadar; 3 bin TL, 30 metreye kadar; 7 bin TL ve 45 metreye kadar olan tekneler ise 15 bin TL.

        Yalıkavak marinada ise fiyatlar geçen yıla göre; yüz de yüz arttı. 30 metrelik bir teknenin günlük marina maliyeti geçen yıl, 22 bin TL iken bu yıl, yaklaşık 44 bin TL. Hal böyle olunca koylar adeta marinaya dönmüş durumda.

        Tekne yoğunluğu nedeniyle yer kapma yarışı yaşanırken, tekneler yer değiştirmemek için ise zodyak botlar kullanılıyor. Tatilciler teknelerinin yerlerini hiç değiştirmeden botlarla gidecekleri yerlere ulaşıyorlar. Hatta Koylarda yer kapmak için balıkçı teknesi kiralayıp yer tutan tekne sahipleri olduğu da biliniyor.

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        #BODRUM
        #lüks yat
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