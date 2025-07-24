Lüks tekneler, marina ücretinden kaçıyor

Bodrum, yaz sezonunun en yoğun günlerini geçiriyor. Türk ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bodrum, bu yıl tekne yoğunluğunun da üst seviyede yaşandığı yıl olarak göze çarpıyor.

Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi popüler olan koylardaki tekne yoğunluğu dikkat çekiyor. Cennet Koyu’nda ise bekleyen teknelerin sezon başından itibaren aynı yerde durması dikkat çekiyor. Ege'nin en güzel koylarından biri olarak gösterilen Bodrum Cennet Koyu, marina olarak kullanılıyor.

TEKNELERİN YARISI BOŞ

Belde halkı, bu yoğunluğun marinalardaki tekne bağlama fiyatları ve masraflarının çok arttığı için yaşandığını düşünüyor. Göltürkbükü Koyu’nda an itibarıyla yaklaşık 500 tekne bekliyor. Bunların yarısından fazlasında ise tatilci bulunmuyor. Tekne kaptanları, işverenleri tarafından deniz üzerinde bekletiliyor.

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Karaya bağlayan teknelerin 3 ay boyunca hiç yer değiştirmemesi ve alargada bekleyen teknelerin yoğunluğu deniz trafiğini de olumsuz etkiliyor.

BODRUM BELEDİYE EĞİT. A.Ş (YILLIK BAĞLAMA ÜCRETİ) ♦ 20 m²... 54.688 TL ♦ 40 m²... 109.377 TL ♦ 60 m²... 194.034 TL ♦ 80 m²... 258.712 TL ♦ 100 m²... 323.390 TL

Maksimum 15 günde bir bulunduğu yerden ayrılması gereken tekneler, aynı yerde 3 ay geçiriyor. Sınırlı sayıdaki atık toplama aracının ihtiyacı karşılayamaması bazı teknelerin sintinelerini (atıklarını) denize boşalttığı ve kirliliğin bu yüzden arttığı da iddialar arasında bulunuyor.