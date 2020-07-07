Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir? Madagaskar filmi konusu nedir?

Madagaskar İngilizce olarak ise Madagascar olarak bilinen film birçok kişi tarafından sevilerek izlenmiş ve uzun serili bir film haline gelmiştir. DreamWorks tarafından yapılan ve 2005'te gösterime giren bir animasyon filmi olarak karşımıza çıkar. Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir? Madagaskar filmi konusu nedir? İşte merak edilenler...

Madagaskar

200 yılında vizyona girin 82 dakika süren 78 milyon bütçeli film Madagaskar ilk serisi ile büyük beğeni topladı. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar ve merak edenler için film hakkında bilgiler topladık. Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir? Madagaskar filmi konusu nedir? İşte yanıtları...

Madagaskar filmi konusu nedir?

New York'ta bir hayvanat bahçesinde başlayan filmde zebra Marty yapay hayvanat bahçesi ortamında bunalıp doğaya geri dönmek istemektedir. Arkadaşları olan aslan Alex, zürafa Melman ve hipopotam Gloria her ne kadar Marty'yi durdurmaya çalışsalar da Marty kaçmanın bir yolunu bulur. Sonra birden kendilerini Doğada bulurlar.Bu sefer de yolculuk sırasında penguenler kafeslerinden kurtulurlar ve gemiyi kaçırıp Antarktika'ya yöneltmeye çalışırlar. Ancak hayvanların bulunduğu kutular denize düşer ve kendilerini Madagaskar adasında bulurlar.Ama ordan çıkamamışlardır.

Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir?

Seslendirme Sanatçıları

Alex - Ben Stiller
Marty - Chris Rock
Gloria - Jada Smith
Melman - David Schwimmer

Türkçe seslendirenler

Alex - Yekta Kopan
Marty - Levent Sülün
Gloria - Ayça Bingöl
Melman - Ufuk Bigay

Diğer Sanatçılar: Faruk Akgören, Öykü Kılıçaslan, Ahmet Taşdemir, Uğur Aslanoğlu, Ediz Küçükel, Erkan Taşdöğen, Damla Yağmur Asiltürk, Ayşe Kurtel, Özgür Ünsal, Kerem Atabeyoğlu, Barış Özgenç, Onur Yar, Kımız Bozkır, Cem Özkan, Emin Yaraç, Şemsay Çankara, Hazal Özkan, İsmail Yıldız, Ali Ekber Diribaş, Batuhan Poyraz, Hüseyin Yirik, Bahtiyar Engin, Deniz Salman, Ecem Yücel, Burcu Güneştutar, Murat Şenol, Sinem Yücel, Ayhan Kahya, Gökçe Sezer & Sefa Zengin

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları kimlerdir? Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu
TELEVİZYONKurtuluş Günü Felaketi oyuncuları kimler?
Devlet Kuşu filmi oyuncuları kimlerdir? Devlet Kuşu filmi konusu nedir?
TELEVİZYONDevlet Kuşu filmi oyuncuları kimler?
Yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONYayın akışı 7 Temmuz
Reyting sonuçları 6 Temmuz 2020! Pazartesi dizi reyting sıralamasında birinci hangisi? AÇIKLANDI
TELEVİZYON6 Temmuz reyting sonuçları!
Survivor eleme adayı kim? Finalde bir ilk! Dün 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Temmuz Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor finali ne zaman?
TELEVİZYONSurvivor üçüncü eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Temmuz Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kimlerdir? Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu
TELEVİZYONGörevimiz Tehlike 5 oyuncuları kimlerdir?
7 Numara oyuncuları kimler? Yedi (7) Numara nerede çekildi?
TELEVİZYON7 Numara oyuncuları kimler?
Gençliğim Eyvah oyuncuları kimler? Gençliğim Eyvah dizisi hangi gün?
TELEVİZYONGençliğim Eyvah oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X