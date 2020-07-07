200 yılında vizyona girin 82 dakika süren 78 milyon bütçeli film Madagaskar ilk serisi ile büyük beğeni topladı. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar ve merak edenler için film hakkında bilgiler topladık. Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir? Madagaskar filmi konusu nedir? İşte yanıtları...

Madagaskar filmi konusu nedir?

New York'ta bir hayvanat bahçesinde başlayan filmde zebra Marty yapay hayvanat bahçesi ortamında bunalıp doğaya geri dönmek istemektedir. Arkadaşları olan aslan Alex, zürafa Melman ve hipopotam Gloria her ne kadar Marty'yi durdurmaya çalışsalar da Marty kaçmanın bir yolunu bulur. Sonra birden kendilerini Doğada bulurlar.Bu sefer de yolculuk sırasında penguenler kafeslerinden kurtulurlar ve gemiyi kaçırıp Antarktika'ya yöneltmeye çalışırlar. Ancak hayvanların bulunduğu kutular denize düşer ve kendilerini Madagaskar adasında bulurlar.Ama ordan çıkamamışlardır.

Madagaskar filmi seslendirme sanatçıları kimlerdir?

Seslendirme Sanatçıları

Alex - Ben Stiller

Marty - Chris Rock

Gloria - Jada Smith

Melman - David Schwimmer

Türkçe seslendirenler

Alex - Yekta Kopan

Marty - Levent Sülün

Gloria - Ayça Bingöl

Melman - Ufuk Bigay

Diğer Sanatçılar: Faruk Akgören, Öykü Kılıçaslan, Ahmet Taşdemir, Uğur Aslanoğlu, Ediz Küçükel, Erkan Taşdöğen, Damla Yağmur Asiltürk, Ayşe Kurtel, Özgür Ünsal, Kerem Atabeyoğlu, Barış Özgenç, Onur Yar, Kımız Bozkır, Cem Özkan, Emin Yaraç, Şemsay Çankara, Hazal Özkan, İsmail Yıldız, Ali Ekber Diribaş, Batuhan Poyraz, Hüseyin Yirik, Bahtiyar Engin, Deniz Salman, Ecem Yücel, Burcu Güneştutar, Murat Şenol, Sinem Yücel, Ayhan Kahya, Gökçe Sezer & Sefa Zengin