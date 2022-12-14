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Mahsun Kırmızıgül 17 yıl sonra İzmir’de sahne aldı

İzmir'in Balçova ilçesinde sahne alan Mahsun Kırmızıgül, parçalarını sevenleri ile birlikte seslendirdi. Kırmızıgül, ayrıca hayranlarına 3 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak ‘Prestij Meselesi’ filminin fragmanından bir bölümünü izletti

Mahsun Kırmızıgül 17 yıl sonra İzmir’de sahne aldı - Magazin haberleri
17 yıl sonra İzmir’de sahne aldı
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İHA

17 yıl sonra İzmir’de sahne alan Mahsun Kırmızıgül, "Artık insanlar aileleri ve çocuklarıyla geliyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Benim bıraktığım dönemlerde gerçekten gece yaşantısı böyle değildi. Bodrum’da sahneyi bırakma kararı aldım. O dönem gerçekten çok kötüydü. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun birisiyim. Saat 02.00 sıralarında bir adam 'Kardeş şu şarkıyı okusana' dedi. Mikrofonu bıraktım o gün ve dedim ki, 'Ben film yapacağım...' Ama şimdi görüyorum ki; çok güzel, inanılmaz bir atmosfer var. İyi ki gelmişim. İyi ki sizlerle karşılaşmışım" dedi.

"SAHNENİN KENARINDA AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Kırmızıgül, konserin bir bölümünde şarkıcı Bergen'le nasıl tanıştığını anlattı. Ünlü şarkıcı, "Yenikapı Sahili'nde bir gazinodayız. O gece sazlar çıktıktan sonra çok güzel bir kadın çıktı sahneye. O kadının gözünde korsan bandı vardı. Yapımcıya sorduğumda onun sevgilisinin yüzüne kezzap attığını öğrendim. Onu duyunca çok üzüldüm. O kadar güzel bir sesi vardı ki... Ben sahnenin kenarında ağlamaya başladım. Geldi, yanıma oturdu ve gözlerimi sildi. Bütün parçayı yanımda okudu. Sonrasında beni sahneye çıkardı. Bu kez ben söyledim, o ağlamaya başladı. Sonra gözündeki yaşları sildim. Bana 'Sakın sahneyi bırakma, çok güzel bir sesin var. Mutlaka oku' dedi. Benim o gün dinlediğim kadın Bergen’di. Bugün yeryüzünde tüm şiddet gören kadınlar için Bergen şarkılarını seslendireceğiz” şeklinde konuştu.

Eski kliplerinden örnekler gösteren Mahsun Kırmızıgül, yapımcı Hilmi Topaloğlu’ndan da bahsetti. Topaloğlu’yla Unkapanı’nın merdivenlerinde iki aylık bebeğine süt parası bile götüremediği bir zamanda tanıştığını anlatan Kırmızıgül, o dönemde altı kaset yaptığını ve hiçbirisinin tutmadığını söyledi.

"YILDIZ AVCISI"

Basamaklarda ilk tanıştığı anda Hilmi Topaloğlu’nun kendisine, "Sen bir starsın" dediğini hatırlattı. O gün sadece ona güldüğünü anlatan şarkıcı, Hilmi Topaloğlu için, "Bir yıldız avcısı..." ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül, "O yıllarda ilk ‘Bebeğim Benim’ klibini çekerken bana Hilmi Topaloğlu 'Türkiye’de yeni bir çağın başlangıcı bu. Kliplerde farklı şeyler yapalım' dedi. Özel televizyonlar yeni kurulmuş... Türkiye artık çok sesliliğe geçmiş... 'Sen bu klipte tango ve flamenko yap' dedi. 'Sen İspanyolsun' dedi. 'Ben Diyarbakırlıyım' dedim. O klip çekildi ve çok konuşuldu” açıklamasını yaptı.

Fotoğraflar: İHA

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