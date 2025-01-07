Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, emekliye ayrıldı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mahmut Karabulut’un yerine Maksut Yüksek atandı. Atama kararı sonrası ‘’Maksut Yüksek kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Yüksek, ha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Peki, Yeni Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Maksut Yüksek hayatı ve kariyeri...