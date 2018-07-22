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Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!

22.07.2018 - 18:03 | Güncelleme:

Sen nelere kadirsin makyaj! Makyaj artisti modelini Monica Belluci'ye benzetmeye karar verdi. Sonuç sizi şoke edebilir, çünkü hangisi gerçek Monica Belluci anlamak neredeyse imkansız!

  • 1 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
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    Hanan Alnajadah adlı makyaj artisti, modelini Monica Belluci'ye benzetmek için yola koyuldu. Yaşanan değişim oldukça şaşırtıcı.

  • 2 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
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    Başta Monica Belluci ile belki de tek ortak noktası koyu renk saçları ve gözleri olan model, makyaj sonunda Monica Belluci'ye öyle benziyor ki, ilk etapta fark etmek neredeyse imaknsız!

  • 3 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
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    İşte adım adım Monica Belluci makyajı... 

  • 4 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
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    Önce göz kapaklarına göz primer'ı uygulayın. 

  • 5 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    5 | 49

    Fırçada kalan ürün ile göz altına kadar geçin.

  • 6 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    6 | 49

    Ardından kahverengi far uygulayın göz kapaklarına.

  • 7 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    7 | 49

    Gözlere sürdüğünüz kahverengi farı dağıtın.

  • 8 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    8 | 49

    Kaverengi fardan sonra, göze dumanlı göz buğusu vermek için gri far uygulayın.

  • 9 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    9 | 49

    Gri farı dağıtın.

  • 10 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    10 | 49

    Siyah göz kalemi ile gözü çerçeveleyin ve göz kalemini dağıtın.

  • 11 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    11 | 49

    Kirpikleri rimel ile belirginleştirin.

  • 12 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    12 | 49

    Fondöten ile cilt makyajını tamamlayın.

  • 13 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    13 | 49

    Göz altı kapatıcısıyla göz altlarını kapatın.

  • 14 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    14 | 49

    Sıra geldi yüz kontürüne...

  • 15 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    15 | 49

    Yanakları daha dolgun ve etli olan modeli, Monica Belluci'nin zayıf yanaklı ve çıkık elmacık kemikli suratına sahipmiş gibi göstermek ancak kontür ile mümkün.

  • 16 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    16 | 49

    Elmacık kemiklerinin hemen altına ve şakaklara kontür ürünü uygulayın.

  • 17 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    17 | 49

    Kontür ürünlerini dağıtın.

  • 18 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    18 | 49

    Sıra geldi burun kontürüne.

  • 19 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    19 | 49

    Şimdiden Monica Belluci'ye benzedi bile...

  • 20 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    20 | 49

    Kontürde dudakları bile es geçmeyin.

  • 21 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    21 | 49

    Kontür ürünlerini yüze yedirmeye devam ediyoruz.

  • 22 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    22 | 49

    Sırada aydınlatma var.

  • 23 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    23 | 49

    Burun ucu ve yükseltmek istenilen bölgelere pudra sürün

  • 24 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    24 | 49

    Pudrayı bir süre bekletip ısıtın.

  • 25 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    25 | 49

    Pudra vücut ısısıyla pişiyor.

  • 26 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    26 | 49

    Pudraları süpürün.

  • 27 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    27 | 49

    Göz altındaki pudraları da süpürün.

  • 28 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    28 | 49

    Kaş altındaki pudralar da süpürülüyor.

  • 29 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    29 | 49

    Burun üzerindeki pudra da...

  • 30 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    30 | 49

    Sırada banana pudra uygulaması var.

  • 31 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    31 | 49

    Tüm aydınlatılan yerlere bir de banana pudra uygulayın.

  • 32 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    32 | 49

    Çene hattını belirginleştirmek için buraya da...

  • 33 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    33 | 49

    Banana pudrayı da süpürüyoruz.

  • 34 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    34 | 49

    Kaşları dolduruyoruz.

  • 35 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    35 | 49

    Monica Belluci'nin yüz hatlarına sahip olmada kaşlarını benzetmek önem taşıyor.

  • 36 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    36 | 49

    Monica Belluci'nin yüz hatlarına benzerlik ortaya çıkmaya başladı.

  • 37 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    37 | 49

    Kaşlar tamamlandı.

  • 38 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    38 | 49

    Önden bakınca ayırt etmek çok zor.

  • 39 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    39 | 49

    Sıra allık uygulamasında.

  • 40 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    40 | 49

    Şimdi de dudaklardayız.

  • 41 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    41 | 49

    Dudakları çerçeveleyin.

  • 42 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    42 | 49

    Ve ruj uygulayın.

  • 43 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    43 | 49

    Ve makyaj bitti.

  • 44 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    44 | 49

    Öncesi ve sonrası...

  • 45 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    45 | 49

    Şaşırtıcı benzerlik...

  • 46 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    46 | 49

    Makyaj ile istediğiniz kişiye benzeyebilirsiniz, Monica Belluci'ye bile...

  • 47 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    47 | 49

    İşte Monica Belluci makyajı...

  • 48 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    48 | 49
  • 49 Makyajla müthiş değişim! Makyajla Monica Belluci'ye benzetti!
    49 | 49

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