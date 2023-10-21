Malatya'da 100 öğrenci ile 100. yıl koreografisi

Okulun sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırlandığı belirtildi.

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Keyifli ve güzel bir çalışma olduğu kaydedilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'e sayılı günler kaldı. Bizler bu büyük coşkuyu ve gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz.