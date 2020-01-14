Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu El Nusra Cephesi terör örgütü Malatya yapılanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.
Akçadağ ilçesinde bir mahalleye gerçekleştirilen operasyonda El Nusra Cephesi terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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