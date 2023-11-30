Malatya'da sonbahar renkleri
Malatya'nın Arapgir Kozluk Çayı, Kömürhan Köprüsü ve çevresindeki dağlar, tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor
Malatya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Arapgir Kozluk Çayı, Kömürhan Köprüsü ve çevresindeki dağlar, sonbahar ile birlikte farklı güzelliğe büründü.
Ziyaretçilerini sarı ve yeşilin farklı tonlarıyla ağırlayan bölge, güz mevsiminin gelmesiyle her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.
Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden dağlar sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor.
Bölge sonbaharda rengarenk görüntüsüyle tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.