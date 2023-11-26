AK Parti Malatya İl Teşkilatı, temayül yoklaması yaptı

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Konferans Salonu'ndaki temayül yoklamasında delegeler oylarını kullandı.

Yoklamada AK Parti Amasya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Haluk İpek, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan gözlemci olarak bulundu.

Temayül yoklamasına, belediye başkanları, aday adayları ve partililer katıldı.

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