Darende'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

İnce ve beraberindekiler, törenin ardından Kaymakam Şeref Gülyer’i makamında ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gün dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, programda, kültür ve medeniyetin temelini eğitimin ve öğretimin oluşturduğunu belirterek, onun yapıcısının da öğretmen olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir, şarkı ve oratoryo gösterisini sunuldu, çeşitli yarışmalarda derece giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programa, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.