AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

AK Parti Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis il başkanlıklarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Gazze'deki acıların gölgesinde açıklama yaptıklarını belirterek ateşkesin kalıcı olmasını istediklerini ifade etti.

Çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel, cinsel ve toplu şiddetin aynı zamanda savaş suçu olduğunu aktaran Güven, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu' düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok."

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz da il binasında yaptığı konuşmada, AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını söyledi.

Yavuz, eğitimin kadın-erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en önemli adım olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücünün önemli olduğunu ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Yavuz, "AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok. Ev içinde, çatışmalarda, terör faaliyetlerinde ve her türlü zeminde şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, şiddeti araçsallaştıran, olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

- Malatya

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Gazze'nin kadın ve çocuk mezarlığına döndüğünü söyledi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını dileyen Tanrıverdi, "Dün Bosna'da, bugün Gazze'de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel, cinsel saldırılar ve toplu şiddet aynı zamanda savaş suçu. Maalesef şiddetin en ağırı Gazze'de yaşanıyor, dünyanın gözü ününde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuk değil, vicdanlarımızdır. " dedi.

- Kilis

AK Parti Kilis İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, partisinin kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunun altını çizen Öztin, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.