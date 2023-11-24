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        Malatya'da dün yaşanan depremler sonrası bulanıklaşan içme suyu normale döndü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün yaşanan 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından içme su kaynağında yaşanan bulanıklık normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:21
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        Malatya'da dün yaşanan depremler sonrası bulanıklaşan içme suyu normale döndü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün yaşanan 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından içme su kaynağında yaşanan bulanıklık normale döndü.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağında dün yaşanan depremlerin ardından kısmi bulanıklığın yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Geçen zaman içinde ana kaynakta bulanıklık tamamen yok olmuştur. Ana kaynaktan alınan numune, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten çevre laboratuvarında incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde içme suyumuz normal değerlerine geri dönmüştür. An itibarıyla içme suyumuzda herhangi bir sıkıntı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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