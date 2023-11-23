Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem paniğe neden oldu

        Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem paniğe neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

        Merkez Battalgazi ilçesinde 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

        6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin sıkışmasına neden oldu.

        Vatandaşların sokaklarda ve araçlarda bekleyişi sürüyor.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok, tekraren etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        - Şanlıurfa

        Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da da kısa süreli panik yaşandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Malatya'da meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup bu konuda intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun…"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Malatya'da 3 dakika arayla 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem (3)- Yeniden
        Malatya'da 3 dakika arayla 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem (3)- Yeniden
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da "Konteyner Onarım Aracı" depremzedelerin hizmetinde
        Malatya'da "Konteyner Onarım Aracı" depremzedelerin hizmetinde
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ