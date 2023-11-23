Malatya'da 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem paniğe neden oldu Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

Merkez Battalgazi ilçesinde 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Vatandaşların sokaklarda ve araçlarda bekleyişi sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok, tekraren etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- Şanlıurfa

Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da da kısa süreli panik yaşandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malatya'da meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup bu konuda intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun…"