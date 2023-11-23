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        Malatya'da "Konteyner Onarım Aracı" depremzedelerin hizmetinde

        Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından oluşturulan "Konteyner Onarım Ekibi", depremzedeler için hizmete sunulan geçici iş ve yaşam alanlarındaki konteynerlerin bakım ve onarımlarını yaparak depremzede aileler ile esnafın taleplerini yerine getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:21
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        Malatya'da "Konteyner Onarım Aracı" depremzedelerin hizmetinde
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        Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından oluşturulan "Konteyner Onarım Ekibi", depremzedeler için hizmete sunulan geçici iş ve yaşam alanlarındaki konteynerlerin bakım ve onarımlarını yaparak depremzede aileler ile esnafın taleplerini yerine getiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması ve kentin inşa sürecine destek olan Yeşilyurt Belediyesi, esnaflarla vatandaşlara tahsis edilen konteynerlerin bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla "Konteyner Onarım Aracı"nı hizmete sundu.

        Kış aylarının yaklaştığı günlerde konteynerlerde oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek isteyen teknik personelden oluşan Konteyner Onarım Ekibi, 0531 261 19 40 numaralı "Yeşil Destek" Whatsapp hattına talebini ileten esnaf ve vatandaşların konteynerlerine giderek tespit ettikleri sorunları gideriyor.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnaf ve mahalle gezileri sırasında kendilerine iletilen bir sorunu çözüme kavuşturmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

        Esnaf ve vatandaşlara tahsis edilen konteynerlerin bakım ve onarımlarını yapmak amacıyla kurdukları Konteyner Onarım Ekibi'nin yoğun bir tempoyla çalıştığını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

        "Şu anda ilçemizin 35 noktasında kurulan geçici yaşam alanlarında depremzede ailelerimizi misafir ediyoruz, bununla birlikte esnafımız için geçici iş alanları faaliyete sunuldu. Soğuk havaların kendisini hissettirdiği bugünlerde konteynerlerde kalan esnafımızın ve ailelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak, onların sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesi için her türlü hizmeti yerine getirmek bizim öncelikli görevimizdir. Evleri ve işyerleri yıkılan hemşehrilerimize tahsis edilen geçici iş ve yaşam alanlarındaki konteynerlerin bakım ve tadilatlarını yapmak amacıyla araç parkımızdaki bir aracı Konteyner Onarım Aracı'na dönüştürdük. Tesisler Müdürlüğümüzde çalışan alanında deneyimli teknik personelin yer aldığı Konteyner Onarım Ekibimiz tahsis edilen bu araçla birlikte konteynerlerin bakım ve onarımlarını yaparak depremzede ailelerimiz ile esnaflarımızın taleplerini yerine getiriyor."

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