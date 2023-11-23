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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nınBattalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:08
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        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nınBattalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

        DHA-Genel - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN

        2023-11-23 18:01:45

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