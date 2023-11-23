Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
MALATYA'nınBattalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA'nınBattalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
DHA-Genel - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN
2023-11-23 18:01:45
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