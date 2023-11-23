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        Malatya'daki deprem anı televizyonun canlı yayınında

        Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 21:13 Güncelleme: 23.11.2023 - 21:13
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        Malatya'daki deprem anı televizyonun canlı yayınında
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınına yansıdı.

        Battalgazi'de 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

        Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, canlı yayında yakalandı.

        Deprem anında program yapımcısı, konuğu ve televizyon çalışanlarının panik yaşadığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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