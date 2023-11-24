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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Malatya'da partililerle bir araya geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Malatya'da partisinin il teşkilatınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:20
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Malatya'da partililerle bir araya geldi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Malatya'da partisinin il teşkilatınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Kandemir, Nikah Sarayı'ndaki programda, dün Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerine iletti.

        Malatya'nın, depremin vurduğu, acısını yaşadıkları şehirlerden biri olduğunu aktaran Kandemir, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, il başkanıyla sahayı incelediklerini ve devam eden çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

        Kandemir, Malatya'nın en kısa zamanda ayağa kalkacağına inandığını aktararak, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar olağanüstü büyük bir seferberlik ruhuyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başlamış. Daha iyisi olacağını umut ediyoruz. Bakanlarımız sık sık bölgeye geliyor. Devletimiz elini asla buradan çekmedi, çekmeyecek. İşi biraz da hızlandırmak suretiyle inşallah en kısa zamanda şehrimizi, Malatya'mızı, bölgenin en güzel, en nadide, inci şehirlerinden bir tanesi Malatya'mızı eskisinden çok daha güzel görmüş olacağız. Bu vesileyle emek veren başta Cumhurbaşkanı'mıza, bütün bakanlarımıza ve şehrimizin ileri gelenlerine şükranlarımı sunuyorum.

        Kuşkusuz asrın felaketi bu, hemen her şey anında yapılamıyor maalesef. Belirli bir süre içerisinde.... Aslolan ilginin alakanın ilk günkü gibi devam ediyor olması ama biz inşallah önümüzdeki 5 sene bize vekaleti veren, en güçlü desteği veren şehirlerden bir tanesi olan Malatya'mızı elimizden gelen bütün gayreti göstermek suretiyle, devletimizle, milletimizle el ele yeniden imar edeceğiz, inşa edeceğiz. Malatya'mız da inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizin göz bebeği olmaya devam edecek."

        Toplantı daha sona basına kapalı devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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