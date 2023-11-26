Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

        Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hakim oldu.

        Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        İlçe merkezine 5 kilometre olan ve 5 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar, Darende Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.

        Sportif yürüyüş, tırmanış, olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği şelale, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

        Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
        AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
        Kale'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği
        Kale'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği
        Malatya'da dün yaşanan depremler sonrası bulanıklaşan içme suyu normale dön...
        Malatya'da dün yaşanan depremler sonrası bulanıklaşan içme suyu normale dön...
        Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın...
        Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın...
        Darende'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Darende'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Malatya'da partililerle bir aray...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Malatya'da partililerle bir aray...