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        Malatya'da 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:03
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        Malatya'da 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Çevre Yolu'nun Elazığ istikameti Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Şeker Fabrikası karşısında 4 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada sürücülerden Y.T. (56) ile yolcu D.T. (15) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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