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        Malatya'da liseliler depremzede çocuklar için atkı, bere ve patik ördü

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da lise öğrencilerinin atık iplerle ördüğü atkı, bere, boyunluk ve patikler, konteyner kentlerdeki anaokullarında öğrenim gören çocuklara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:32
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        Malatya'da liseliler depremzede çocuklar için atkı, bere ve patik ördü
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da lise öğrencilerinin atık iplerle ördüğü atkı, bere, boyunluk ve patikler, konteyner kentlerdeki anaokullarında öğrenim gören çocuklara dağıtıldı.

        Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni Sultan Özel, konteyner kentlerde misafir edilen afetzedelere destek için "Isıtan Eller Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje için velilerden evlerindeki daha önce bir şeyler örüp artanını kaldırdıkları ipleri isteyen ve atık iplerin okuldaki "Atık İp Toplama Kutusu"nda toplanmasını sağlayan Özel, öğrencilerine ders dışı zamanlarda okul bahçesinde örgü örmeyi öğretti.

        Örmeyi öğrenen öğrenciler, evlerinde aileleriyle ördükleri atkı, bere, boyunluk ve patikleri okula getirdi.

        Doğada çabuk çözünen hediye paketlerine konulan ürünler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki konteyner kentlerde kurulan anaokullarında eğitim görmekte olan miniklere dağıtıldı.

        Öğretmen Sultan Özel, AA muhabirine, projenin en önemli amacının sosyal yardımlaşma olduğunu söyledi.

        - "Yüzlerini güldürmek istedik"

        Depremi birlikte yaşadıklarını, sonraki zorlukları herkesin hissettiğini anlatan Özel, "Konteyner okullarda öğrenim görmek zorunda kalan öğrencilerimize destek olmak, bir nebze onların yüzlerini güldürmek istedik. Projemizin sosyal kültürel boyutunun yanı sıra kültür aktarımı boyutu da var. Kültür aktarımı şeklinde ninelerimiz torunlarıyla, halalarımız, teyzelerimiz yeğenleriyle, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte örgü ördüler." diye konuştu.

        Orlon iplerin polimer maddeler olduğunu aktaran Özel, "Polimer maddeler doğada oldukça geç sürede bozuluyor. Dolayısıyla çevreye ciddi zararları var. Biz bu sayede aslında doğamızı, çevremizi de korumuş oluyoruz. İpleri topladık ve faydalı ürünlere dönüştürdük. Bu şekilde sıfır atık kapsamında faydası da oldu. Öğrencilerimiz kendi elleriyle ördükleri eşyaları öğrencilere, mağdur çocuklara hediye etti. Onların mutluluğunu paylaştı. Onların yüzlerinin gülmesi gerçekten bizler için çok mutluluk vericiydi." ifadesini kullandı.

        Özel, ördükleri ürünlerle 200 çocuğu sevindirdiklerini ifade etti.

        Hediye dağıtımı sırasında öğrencilerin hazırladıkları hamur işlerini de miniklere ikram ettiğini belirten Özel, "Örgü örmenin terapi yönü de var. Öğrencilerimiz sosyal medya, dijital bağımlılık durumlarına en azından bir ara verdi. Zamanlarını daha faydalı şekilde kullanmaları gerektiğini öğrendiler." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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