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        Yeşilyurt'ta belediyenin tarım sahasında üretilen unlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

        Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Tarım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyenin tarımsal üretim ve Ar-Ge sahasında hasadı yapılan buğdaylar, değirmende un haline dönüştürülüp Emanet Çarşısı'na kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere paketler halinde dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:01
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        Yeşilyurt'ta belediyenin tarım sahasında üretilen unlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
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        Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Tarım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyenin tarımsal üretim ve Ar-Ge sahasında hasadı yapılan buğdaylar, değirmende un haline dönüştürülüp Emanet Çarşısı'na kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere paketler halinde dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi, Emanet Kart verilen ihtiyaç sahibi ailelere un yardımına başladı.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emanet Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıdadan, temizlik ve giysiye kadar her türlü yardımda bulunduklarını belirtti.

        Çınar, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra Emanet Çarşısı'nın sosyal yardımların merkezi olduğunu, AFAD ve Türk Kızılay ile yurt içi ve dışından gelen yardımları depremzedelere ulaştırdıklarını aktardı.

        Tarımsal üretim ve Ar-Ge sahasında hasadını yaptıkları buğdayları değirmende una dönüştürüp, paket yaptıktan sonra Emanet Kart sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Çınar, "Burada paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan unlarımızın doğal ve organik ürün olmasının yanında kendi üretimimiz olması da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Belediye olarak bir yandan bereketli topraklarımızdan güzel ve verimli ürünler toplarken diğer taraftan da bu doğal ürünleri ihtiyaç sahipleriyle de paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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