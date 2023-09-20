Mango Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Mango Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Mango yetiştiriciliği ve püf noktaları: Mango yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı? Mango, tropik ve yarı tropik iklimlerde yetiştirilen meyveli bir ağaç türüdür. Meyvesinin zengin besin değeri ve lezzeti nedeniyle popüler olan mango, ekimi, bakımı ve hasadı özen isteyen bir bitkidir. Özellikle son yıllarda global pazarda artan talep, mango yetiştiriciliğini karlı bir iş haline getirmiştir. Mango yetiştiriciliği nasıl yapılır, devlet desteği var mı? İşte detaylar…

Mango (Mangifera indica), dünya genelinde en sevilen tropik meyvelerden biridir. Bu egzotik meyve, Asya kökenli olup, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Yetiştiriciliği genellikle tropik ve yarı tropik bölgelerde yapılsa da, uygun koşullar sağlandığında seralarda da yetiştirilebilmektedir. Bu yazımızda mango yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığı, karlı olup olmadığı, devlet desteğinin bulunup bulunmadığı ve yetiştirme koşulları hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Mango Genel Özellikleri

Mango, Anacardiaceae familyasının Mangifera cinsine ait tropik, astropik ağaçlarının verdiği etli meyveye denir. Anavatanı Hindistan’dan tüm dünyaya yayılmıştır. Mango ağaçları, ortalama olarak 10-30 metre arasında bir yüksekliğe ulaşabilir. Yaprakları perenyal (sürekli yeşil) olup, meyveleri çeşitli şekil ve boyutlarda olabilmektedir. Meyveleri, içerdiği vitamin C, A ve çeşitli mineraller ile sağlık açısından oldukça faydalıdır.

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Mango Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Mango yetiştiriciliği için dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Aşağıda mango yetiştiriciliği püf noktaları ile ilgili bilgiler bulacaksınız:

Tohum veya Fidan Seçimi: Yetiştiriciliğe tohumla başlayacaksanız, taze bir mango meyvesi alın ve çekirdeği çıkarın. Birkaç gün boyunca suya batırın ve sonra toprağa ekim yapın. Fidanla başlamayı planlıyorsanız, sağlıklı ve hastalıksız bir fidan seçmeye özen gösterin.

Toprak Hazırlığı: Mangonun iyi drenajlı toprakları sevdiğini unutmayın. Toprak analizi yaparak, toprağın besin maddeleri açısından zengin olup olmadığını kontrol edin.

Ekim: Tohum veya fidanı, 5-10 cm derinliğinde bir çukura yerleştirin. Ekim sırasında aralarında en az 10-12 metre mesafe bırakın, çünkü mango ağaçları geniş alana ihtiyaç duyarlar.

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Sulama ve Besleme: İlk ekim sonrası bol su verilir, fakat sonrasında aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Yavaş yavaş serbest bırakan gübreler veya kompost kullanarak toprağı zenginleştirin.

Budama: Mango ağacı yeterli yüksekliğe ulaştığında, yan dalları budayın. Budama, meyve verimini artırmak için yapılır.

Zararlılar ve Hastalıklar: Mango ağaçlarına sıkça mealybugs, örümcek akarları ve mantar enfeksiyonları saldırır. Uygun böcek ilaçları ve fungisitler ile koruma sağlanabilir.

Hasat: Mangolar genellikle olgunlaştığında parlak bir renge sahip olur. Olgunlaşan mangoları dikkatli bir şekilde elle ya da uzun saplı özel toplama aletleri ile hasat edin.

Mango Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Mango yetiştiriciliği, yüksek talep ve meyvenin değerli olması nedeniyle oldukça karlı bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte başlangıç yatırımı, arazi fiyatları ve bakım maliyetleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan pazara yakınlık ve pazar koşullarının araştırılması son derece önemlidir.

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Mango Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

Mango yetiştiriciliği ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan tarımsal bir alandır. Bu sebeple tropikal bahçe tesisleri kapsamında çeşitli devlet desteklemeleri mevcuttur. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye üye olmak kaydıyla düşük faizli kredi ya da hibe desteği sağlanabilir. Diğer yandan sertifikalı fidan desteği de sunulan desteklemeler arasındadır.

Mango Yetiştirme Koşulları Neler?

Mango yetiştiriciliği için ideal koşulların sağlanması, verimli ve kaliteli meyve alabilmeniz için oldukça önemlidir. İşte mango yetiştiriciliği için dikkate almanız gereken ana koşullar:

Mango, tropikal ve subtropikal iklimleri tercih eder. Sıcaklık 24-30°C arasında olmalı, fakat -1°C'ye kadar olan düşük sıcaklıklara da dayanıklıdır.

Yıllık yağış miktarı 750-1000 mm arasında olmalıdır.

İyi drenajlı, hafif kumlu ila orta killi topraklar idealdir. Toprak pH seviyesi 5.5 - 7.5 arasında olmalıdır. Tuzluluk oranı düşük olmalıdır.

Mango ağaçları, tam güneş alan bölgeleri tercih eder. Güçlü rüzgarlardan korunaklı bir alan seçmek, ağacın gelişimine yardımcı olur.

İlk ekimden sonra bol su gereklidir, fakat aşırı sulama kök çürüklüğüne yol açabilir. Damla sulama yöntemi, suyu daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Fosfor, potasyum ve azot açısından zengin, yavaş salınımlı gübreler uygundur. Yaprak analizleri ile besin eksiklikleri tespit edilebilir ve gerekli gübrelemeler yapılabilir.

Deniz seviyesinden 600 metre yüksekliğe kadar olan alanlar uygundur.

Dalların birbirine girmemesi ve iyi bir hava sirkülasyonu için budama yapılmalıdır. Budama, ağacın daha sağlıklı büyümesine ve meyve verimine de olumlu etki yapar.

Özellikle mealybugs, örümcek akarları gibi zararlılara karşı önlem alınmalıdır. Organik veya kimyasal fungisitler ile mantar hastalıkları kontrol altına alınabilir.

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