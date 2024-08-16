Manisa, Bolu, İzmir, Aydıni Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

Türkiye'nin yaz başından bu yana orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.

BAKAN YUMAKLI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUMU AKTARDI

Bakan Yumaklı saat 17.30'da kameraların karşısına geçerek söndürme çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Yumaklı, şunları aktardı:

"Yamanlar mevkisindeki yangının yerleşim yerlerine yakın olması bizi buraya sevk etti. İzmir'de 3'üncü bir yangınımız daha var. İzmir'deki yangınların çıkış nedenlerini kolluk kuvettlerimiz araştırıyor.

Manisa'daki yangında yeniden artış kaydedildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bunların dışında kamuoyuna yansıyan veya yansımayan birçok noktada yangın çıktı. Bugün çıkan 47 orman yangınından 30'u kontrol altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki orman yangınına müdahale de sürüyor. Bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Biz yangınlar kontrol altına alınana kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet istirham ediyorum."

İşte il ile orman yangınlarında son durum...