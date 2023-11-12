Manisa'da yağışla gelen facia: Yanında annesi ve arkadaşı vardı
Manisa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Çağlar Uzun ile yanındaki annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen yaşamını yitirdi
Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Çağlar Uzun (28) yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Gediz Nehri'ne uçtu.
TERS DÖNÜP, SUYA GÖMÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Kurtarma ekipleri, nehirde ters dönen ve büyük bir bölümü suya gömülen hafif ticari aracın sürücüsü Çağlar Uzun ile annesi Gülşen Uzun (60) ve arkadaşı Naci Şen'i (32)) çıkardı.
ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekipler, Çağlar Uzun ile Naci Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşen Uzun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü, annesi ve arkadaşının cansız bedenleri otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Acı haberi alıp kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.