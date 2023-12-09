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        Restoran önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

        İZMİR'inKemalpaşa ilçesinde bir restoranın önünde tartıştığı Serkan Güngör´ü (43) bıçaklayarak öldüren Furkan Tokgöz (22), jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:05
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        Restoran önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı
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        İZMİR'inKemalpaşa ilçesinde bir restoranın önünde tartıştığı Serkan Güngör´ü (43) bıçaklayarak öldüren Furkan Tokgöz (22), jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede oturan, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, olayın ardından Furkan Tokgöz'ü yakalayıp, gözaltına aldı. Tokgöz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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