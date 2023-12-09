Manisa FK sahasında Adanaspor'la oynayacak 1'inciLig'de geçen hafta evinde Altay'ı 3-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son veren, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u eleyen Manisa Futbol Kulübü yarın Adanaspor'u misafir edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi siyah-beyazlılarda stoper David Domgjoni cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak. Kastamonuspor maçında sakatlanan Mert Kuyucu da Adanaspor'a karşı görev yapamayacak. Mert'in sağ diz ön çapraz ve yan bağlarında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribünü 25 TL olarak belirlendi. Sıralamada 14 puanla 14'üncü sırada yer alan Manisa FK'da teknik direktör Osman Özköylü, iç sahada kayıp yaşamak ismediklerini ve kazanıp üst sıralara tırmanacaklarına inandığını söyledi.

1'inciLig'de geçen hafta evinde Altay'ı 3-0 yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son veren, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u eleyen Manisa Futbol Kulübü yarın Adanaspor'u misafir edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi siyah-beyazlılarda stoper David Domgjoni cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak. Kastamonuspor maçında sakatlanan Mert Kuyucu da Adanaspor'a karşı görev yapamayacak. Mert'in sağ diz ön çapraz ve yan bağlarında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribünü 25 TL olarak belirlendi. Sıralamada 14 puanla 14'üncü sırada yer alan Manisa FK'da teknik direktör Osman Özköylü, iç sahada kayıp yaşamak ismediklerini ve kazanıp üst sıralara tırmanacaklarına inandığını söyledi.

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