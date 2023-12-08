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        İş makinesiyle define arayan 6 şüpheliye suçüstü

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, iş makinası ile kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:30
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        İş makinesiyle define arayan 6 şüpheliye suçüstü
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, iş makinası ile kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

        Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkisinde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin baskınında, izinsiz kazı yapan İ.E. (58), D.İ. (43), E.Ş. (58), Ş.P. (39), A.G. (52), E.G.'yi (53) suçüstü yakalarken, kazıda kullandıkları iş makinası ve TIR'a da el koydu. Bu arada iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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