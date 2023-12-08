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        Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:30
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        Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin (2)
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        SERADAÜZÜMHASADINA KATILDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Manisa programı kapsamında ikinci durağı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü oldu. Bakan Yumaklı, burada araştırma sürecinde olan ve haziran ve aralık aylarında yılda iki kez ürün alınan üzüm serasında hasada katıldı. Hasat sonrasında araştırmanın son aşamasıyla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Sofralık üzümle alakalı farklı üretim yöntemlerini bu araştırma enstitümüz uzunca bir süredir devam ettiriyor. Bugün itibariyle burada sembolik olarak hasadını yapmış olduğumuz bu ürünlerle alakalı da artık yılda iki kez ürün alınabilecek şekilde arkadaşlarımızın araştırmaları tamamlanmak üzere. Haziran ayında ilk hasadı yapıldı. Aralık ayında ikinci kez hasat gerçekleştirildi. Yani yılda iki kez sofralık üzüm hasadı yapılabilecek konuma geldi. Bunun avantajı, her şeyden evvel üretim girdileriyle ilgili. Gübre gibi su gibi girdilerinde yüzde 35'lik bir tasarruf söz konusu. Aynı şekilde zirai ilaç kullanımı burada neredeyse yok denecek kadar az. Yine işçilikle alakalı avantajları var. İklimlendirmeyle ilgili avantajları var. Ürünün olmadığı dönemlerde de örneğin aralık ayındayız üzüm hasadı yapıyoruz" dedi.

        'Üzümün başkenti' Manisa'da; aynı şekilde sera ortamında üretilebilecek ve yılda iki kez hasat yapılabilecek ürünün araştırmasının sona erdiğini de vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu ürünlerin artık üretilmesiyle alakalı üreticilerin uygulamalarının başlayacağını söylemek isterim. Hayırlı bereketli olsun. Bakanlığımızın bitkisel üretim konularında da hayvansal üretim konularında da araştırma enstitüleri vasıtasıyla ülkemizin geleceği için çok önemli çalışmaları var. Arkadaşlarımızın araştırmaları sona erdikçe, bunları üretimin içerisine Türkiye'nin ihracatı için bundan sonraki dönemde sanayinin içerisinde yer alması için gerekenleri yapmış olacağız" diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından Enstitü'den ayrıldı.

        Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

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